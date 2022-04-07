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В Китае назвали главную цель США в отношении России - РИА Новости, 07.04.2022
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В Китае назвали главную цель США в отношении России
В Китае назвали главную цель США в отношении России - РИА Новости, 07.04.2022
В Китае назвали главную цель США в отношении России
США – главный интриган XXI века с менталитетом Холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. К такому выводу в статье для китайского издания... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T01:08
2022-04-07T01:09
в мире
сша
россия
китай
украина
холодная война (1946-1991)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США – главный интриган XXI века с менталитетом Холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. К такому выводу в статье для китайского издания "Хуаньцю шибао" пришел репортер Чжао Цзяочэн.Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но ее "призраки" все еще живы, отмечает он. Официальный Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение ситуации на Украине — это новая ловушка, расставленная в XXI веке США, заговорщиком времен Холодной войны, в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире.Возглавляемая США НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию. Однажды разыграв этот сценарий в отношении Советского Союза, Вашингтон пытается повторить этот сценарий в отношении современной России.Чтобы Россия снова не стала угрозой гегемонии США, Вашингтон устроил две "цветные революции" на Украине. С ноября 2021 года американское правительство спекулировало новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью "неминуемого вторжения" на Украину, что еще сильнее провоцировало Россию.Чувство кризиса, созданное США, усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО, тем самым значительно усилив удушающую хватку Америки над Европой. Попытки злонамеренно разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря являются ни чем иным, как типичным проявлением менталитета холодной войны, резюмирует Цзяочэн.Ранее "Хуаньцю шибао" напомнила, что официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, китай, украина, холодная война (1946-1991)
01:08 07.04.2022 (обновлено: 01:09 07.04.2022)
 
В Китае назвали главную цель США в отношении России

"Хуаньцю шибао": США стремятся разделить и ослабить Россию, как это сделали с СССР

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США – главный интриган XXI века с менталитетом Холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. К такому выводу в статье для китайского издания "Хуаньцю шибао" пришел репортер Чжао Цзяочэн.
Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но ее "призраки" все еще живы, отмечает он. Официальный Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение ситуации на Украине — это новая ловушка, расставленная в XXI веке США, заговорщиком времен Холодной войны, в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире.
Возглавляемая США НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию. Однажды разыграв этот сценарий в отношении Советского Союза, Вашингтон пытается повторить этот сценарий в отношении современной России.
Чтобы Россия снова не стала угрозой гегемонии США, Вашингтон устроил две "цветные революции" на Украине. С ноября 2021 года американское правительство спекулировало новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью "неминуемого вторжения" на Украину, что еще сильнее провоцировало Россию.
Чувство кризиса, созданное США, усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО, тем самым значительно усилив удушающую хватку Америки над Европой. Попытки злонамеренно разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря являются ни чем иным, как типичным проявлением менталитета холодной войны, резюмирует Цзяочэн.
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Ранее "Хуаньцю шибао" напомнила, что официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАРоссияКитайУкраинаХолодная война (1946-1991)
 
 
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