https://ria.ru/20220407/internet-1782265646.html
Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета
Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета
Широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тысяч социально значимых учреждений, сообщил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:34
2022-04-07T12:34
2022-04-07T12:34
общество
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тысяч социально значимых учреждений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Широкополосный интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах, а это более 75 тысяч социально значимых учреждений. Появились точки связи и в 14 тысячах небольших населенных пунктов, где живут от 100 до 500 человек. Ведь возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он живет", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе за год.Мишустин рассказал, что в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, было построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций.Мишустин также рассказал о планах по капитальному ремонту действующих школ и заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьера, закупили более 4 тысяч автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.
https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748459059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета
Премьер Мишустин заявил, что широкополосный интернет есть во всех колледжах и вузах
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тысяч социально значимых учреждений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Широкополосный интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах, а это более 75 тысяч социально значимых учреждений. Появились точки связи и в 14 тысячах небольших населенных пунктов, где живут от 100 до 500 человек. Ведь возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он живет", - сказал премьер, выступая в Госдуме
с отчетом о работе за год.
Мишустин рассказал, что в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, было построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций.
Мишустин также рассказал о планах по капитальному ремонту действующих школ и заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьера, закупили более 4 тысяч автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.