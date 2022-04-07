https://ria.ru/20220407/internet-1782265646.html

Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета

Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета

Широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тысяч социально значимых учреждений, сообщил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:34

2022-04-07T12:34

2022-04-07T12:34

общество

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тысяч социально значимых учреждений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Широкополосный интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах, а это более 75 тысяч социально значимых учреждений. Появились точки связи и в 14 тысячах небольших населенных пунктов, где живут от 100 до 500 человек. Ведь возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он живет", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе за год.Мишустин рассказал, что в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, было построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций.Мишустин также рассказал о планах по капитальному ремонту действующих школ и заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьера, закупили более 4 тысяч автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.

https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748459059.html

https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году