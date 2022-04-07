https://ria.ru/20220407/importozameschenie-1782340248.html

Рогозин пригрозил увольнением за срыв импортозамещения

Рогозин пригрозил увольнением за срыв импортозамещения - РИА Новости, 07.04.2022

Рогозин пригрозил увольнением за срыв импортозамещения

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что среди руководителей предприятий российской ракетно-космической отрасли есть те, кто допускает срыв сроков... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:35

2022-04-07T16:35

2022-04-07T16:35

экономика

дмитрий рогозин

россия

роскосмос

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что среди руководителей предприятий российской ракетно-космической отрасли есть те, кто допускает срыв сроков по импортозамещению, и пообещал их уволить их, если ситуация не изменится."Есть... группа директоров, которая допускает срыв сроков работ по импортозамещению. Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли. Если не сделаете выводов из своего так называемого "руководства", мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги", — приводятся слова Рогозина в Telegram-канале госкорпорации.Еще одну группу, по его словам, составляют руководители, которые перестраиваются и работают с опережением, предлагают решения по сокращению бюрократии и согласований, четко анализируют ситуацию на своих предприятиях и видят перспективу их развития. Вторая группа состоит из тех, кто работает по старинке и делает вид, что ничего не произошло, уточнил Рогозин и подчеркнул, что это неприемлемо.Отмечается, что гендиректор госкорпорации провел заседание отраслевого оперштаба, в ходе которого также призвал руководителей предприятий активнее выполнять свои должностные обязанности."Уже почти полтора месяца прошло с начала специальной военной операции (на Украине). Мы неоднократно говорили, насколько это важно для нашей страны, нашей нации и насколько должна в новых условиях, в условиях западных санкций и ограничений, блокирующих действий в отношении нашей отрасли работать с совершенно иным качеством и рвением. Я хочу сказать коллегам-директорам: основная ваша задача — четко выполнять гособоронзаказ, не ссылаться на трудности, а брать на себя инициативу", — сказал Рогозин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дмитрий рогозин, россия, роскосмос