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Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения - РИА Новости, 07.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220407/importozameschenie-1782272515.html
Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения
Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения - РИА Новости, 07.04.2022
Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения
Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:00
2022-04-07T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
санкции в отношении россии
экономика
министерство инвестиций и инноваций московской области
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в сообщении ведомства.Она добавила, что в рамках импортозамещения в Московской области также уже заявлены проекты в сфере производства детского питания, гербицидов, полуосей для прицепов, лифтовых лебедок и другой важной продукции. Зампред подчеркнула, что все проекты импортозамещения сопровождаются в ручном режиме, стимулирующие программы уже работают и дают результаты. Старт реализации первых проектов будет дан в самое ближайшее время.
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московская область (подмосковье), санкции в отношении россии, экономика, министерство инвестиций и инноваций московской области
13:00 07.04.2022
 

Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин / Перейти в фотобанкОборудование на линии по производству детского питания
Оборудование на линии по производству детского питания - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в сообщении ведомства.
"Бизнес активно включился в процессы импортозамещения и уже готов приступить к реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В данный момент подмосковный Мининвест сопровождает более 60 таких проектов с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей и 12 тысячью новыми рабочими местами", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что в рамках импортозамещения в Московской области также уже заявлены проекты в сфере производства детского питания, гербицидов, полуосей для прицепов, лифтовых лебедок и другой важной продукции. Зампред подчеркнула, что все проекты импортозамещения сопровождаются в ручном режиме, стимулирующие программы уже работают и дают результаты. Старт реализации первых проектов будет дан в самое ближайшее время.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Санкции в отношении РоссииЭкономикаМинистерство инвестиций и инноваций Московской области
 
 
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