https://ria.ru/20220407/importozameschenie-1782272515.html

Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения

Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения - РИА Новости, 07.04.2022

Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения

Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:00

2022-04-07T13:00

2022-04-07T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

санкции в отношении россии

экономика

министерство инвестиций и инноваций московской области

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в сообщении ведомства.Она добавила, что в рамках импортозамещения в Московской области также уже заявлены проекты в сфере производства детского питания, гербицидов, полуосей для прицепов, лифтовых лебедок и другой важной продукции. Зампред подчеркнула, что все проекты импортозамещения сопровождаются в ручном режиме, стимулирующие программы уже работают и дают результаты. Старт реализации первых проектов будет дан в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780520406.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), санкции в отношении россии, экономика, министерство инвестиций и инноваций московской области