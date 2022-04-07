Мининвест Подмосковья сопровождает более 60 проектов импортозамещения
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин / Перейти в фотобанкОборудование на линии по производству детского питания
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения находятся на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки региона, говорится в сообщении ведомства.
"Бизнес активно включился в процессы импортозамещения и уже готов приступить к реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В данный момент подмосковный Мининвест сопровождает более 60 таких проектов с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей и 12 тысячью новыми рабочими местами", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что в рамках импортозамещения в Московской области также уже заявлены проекты в сфере производства детского питания, гербицидов, полуосей для прицепов, лифтовых лебедок и другой важной продукции. Зампред подчеркнула, что все проекты импортозамещения сопровождаются в ручном режиме, стимулирующие программы уже работают и дают результаты. Старт реализации первых проектов будет дан в самое ближайшее время.