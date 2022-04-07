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ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России
ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России - РИА Новости, 07.04.2022
ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:53
2022-04-07T15:53
2022-04-07T19:44
европарламент
евросоюз
россия
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции России по Украине."Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля", — говорится в пресс-релизе ЕП.При этом такие санкции, по мнению евродепутатов, должны сопровождаться четкой стратегией по обеспечению ЕС энергоресурсами и подлежат пересмотру, если "Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины", а также выведет свои войска с ее территории.Принятие санкций не входит в компетенцию Европарламента, его резолюции не являются обязательными к исполнению странами ЕС.В настоящее время Совет Евросоюза согласовывает пятый пакет санкций против России, который может включать запрет на поставки российского угля.Ожидается, что ограничения на импорт российских нефти и газа не войдут в новый пакет европейских санкций, но их обсудят позднее в апреле.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная западная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220407/ugol-1782317376.html
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782205041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии
15:53 07.04.2022 (обновлено: 19:44 07.04.2022)
ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России
Европарламент принял резолюцию с призывом запретить импорт российских нефти и газа
БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции России по Украине.
"Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля", — говорится в пресс-релизе ЕП.
При этом такие санкции, по мнению евродепутатов, должны сопровождаться четкой стратегией по обеспечению ЕС энергоресурсами и подлежат пересмотру, если "Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины", а также выведет свои войска с ее территории.
Принятие санкций не входит в компетенцию Европарламента
, его резолюции не являются обязательными к исполнению странами ЕС.
В настоящее время Совет Евросоюза
согласовывает пятый пакет санкций против России
, который может включать запрет на поставки российского угля.
Ожидается, что ограничения на импорт российских нефти и газа не войдут в новый пакет европейских санкций, но их обсудят позднее в апреле.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины
ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
Президент Владимир Путин
заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная западная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США
и Евросоюз
фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.