https://ria.ru/20220407/gutsol-1782238175.html

СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины

СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины - РИА Новости, 07.04.2022

СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело на замглавы Книжной палаты Украины Галину Гуцол за призывы калечить... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:07

2022-04-07T11:07

2022-04-07T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

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в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело на замглавы Книжной палаты Украины Галину Гуцол за призывы калечить российских пленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол... В соответствии с поручением председателя СК России следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол в рамках расследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Подчеркивается, что это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые также поощряются действующей властью."Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", - заключили в СК РФ.

https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html

https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире