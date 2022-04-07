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СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины - РИА Новости, 07.04.2022
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https://ria.ru/20220407/gutsol-1782238175.html
СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины
СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины - РИА Новости, 07.04.2022
СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело на замглавы Книжной палаты Украины Галину Гуцол за призывы калечить... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:07
2022-04-07T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело на замглавы Книжной палаты Украины Галину Гуцол за призывы калечить российских пленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол... В соответствии с поручением председателя СК России следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол в рамках расследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Подчеркивается, что это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые также поощряются действующей властью."Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", - заключили в СК РФ.
https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
11:07 07.04.2022
 
СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины

СК заведет дело против замглавы Книжной палаты Украины Гуцол за призывы калечить пленных

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело на замглавы Книжной палаты Украины Галину Гуцол за призывы калечить российских пленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол... В соответствии с поручением председателя СК России следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол в рамках расследования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Подчеркивается, что это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые также поощряются действующей властью.
"Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", - заключили в СК РФ.
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