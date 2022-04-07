Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/gumpomosch-1782406344.html
Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.04.2022
Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, заявил на брифинге в четверг начальник... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:18
2022-04-07T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781451430_0:168:3267:2007_1920x0_80_0_0_6649ade00b0afadd7ded3c8fe2d5f96a.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что только за прошедшие сутки семь гуманитарных акций были проведены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях; мирному населению передано 850 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания."Седьмого апреля проводятся 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 407 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной напомнил, что в России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Кроме того, на пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/rubezhnoe-1782382260.html
https://ria.ru/20220407/pomosch-1782341925.html
россия
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781451430_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_3c92197a3042063821e689b24705b3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:18 07.04.2022
 
Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительница города несет коробки с гуманитарной помощью
Жительница города несет коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жительница города несет коробки с гуманитарной помощью . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что только за прошедшие сутки семь гуманитарных акций были проведены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях; мирному населению передано 850 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
"Седьмого апреля проводятся 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 407 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
Начальник Национального центра управления обороной напомнил, что в России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Кроме того, на пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Колонну МЧС ЛНР с гумпомощью обстреляли на въезде в Рубежное
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:39Религия
Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала