https://ria.ru/20220407/gumpomosch-1782406344.html

Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.04.2022

Россия доставила на Украину более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, заявил на брифинге в четверг начальник... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T22:18

2022-04-07T22:18

2022-04-07T22:18

обострение ситуации в днр и лнр

россия

киев

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в мире

вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что только за прошедшие сутки семь гуманитарных акций были проведены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях; мирному населению передано 850 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания."Седьмого апреля проводятся 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 407 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной напомнил, что в России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Кроме того, на пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/rubezhnoe-1782382260.html

https://ria.ru/20220407/pomosch-1782341925.html

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киев

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф