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Росгвардия обеспечила доставку 80 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардия обеспечила доставку 80 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 07.04.2022

Росгвардия обеспечила доставку 80 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Харьковской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:40

2022-04-07T09:40

2022-04-07T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей гуманитарный груз в Харьковскую область. Восемьдесят тонн продуктов и предметов первой необходимости привезены на 10 грузовых автомобилях в населенные пункты Великий Бурлук, Приколотное, Белый Колодезь, Волчанск", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что 25 тысяч жителей области получат консервы, медикаменты, детское питание и иные средства первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), харьковская область, россия, украина, в мире