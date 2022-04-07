https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782407604.html

Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России

Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России - РИА Новости, 07.04.2022

Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России

Украина на текущие сутки заявила 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного - в сторону России, заявил в четверг... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T22:30

2022-04-07T22:30

2022-04-07T22:34

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина на текущие сутки заявила 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного - в сторону России, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал он.Мизинцев отметил, что ВС РФ, а также ополченцы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.

https://ria.ru/20220407/obstrely-1782403994.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)