https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782407604.html
Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России
Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России - РИА Новости, 07.04.2022
Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России
Украина на текущие сутки заявила 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного - в сторону России, заявил в четверг... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:30
2022-04-07T22:30
2022-04-07T22:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина на текущие сутки заявила 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного - в сторону России, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал он.Мизинцев отметил, что ВС РФ, а также ополченцы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.
https://ria.ru/20220407/obstrely-1782403994.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:30 07.04.2022 (обновлено: 22:34 07.04.2022)
Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России
Минобороны: Украина заявила десять гумкоридоров, из них ни одного в сторону России