16:58 07.04.2022 (обновлено: 17:20 07.04.2022)
НАТО усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине
Генсек НАТО Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии на фоне событий на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине, а также расширит сотрудничество с другими партнерами.
Кроме того, по словам генсека, НАТО и партнеры по азиатско-тихоокеанскому региону (Япония, Южная Корея и Новая Зеландия) договорились усилить сотрудничество в киберпространстве, новых технологиях, борьбе с дезинформацией, в области морской безопасности, климата и устойчивости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.