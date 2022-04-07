https://ria.ru/20220407/gruziya-1782349646.html

НАТО усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине

НАТО усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

НАТО усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине, а также расширит сотрудничество с другими партнерами. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:58

2022-04-07T16:58

2022-04-07T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

грузия

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит поддержку Грузии на фоне событий на Украине, а также расширит сотрудничество с другими партнерами."Мы обсудили усиление поддержки наших партнеров, включая Грузию, Боснию и Герцеговину", - сказал он. Столтенберг пояснил, что расширение партнерства с Грузией предполагается в рамках уже действующих пакетов по кибербезопасности и устойчивости.Кроме того, по словам генсека, НАТО и партнеры по азиатско-тихоокеанскому региону (Япония, Южная Корея и Новая Зеландия) договорились усилить сотрудничество в киберпространстве, новых технологиях, борьбе с дезинформацией, в области морской безопасности, климата и устойчивости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782241178.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, ситуация в днр и лнр