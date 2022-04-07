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Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО - РИА Новости, 07.04.2022
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Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО
Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО - РИА Новости, 07.04.2022
Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО
Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО в санкционной политике против России, чего никогда не было в отношениях двух стран, заявил первый... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T00:28
2022-04-07T05:34
сша
россия
греция
нато
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО в санкционной политике против России, чего никогда не было в отношениях двух стран, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его словам, десятки тысяч россиян ежегодно оставляют свои деньги на средиземноморских курортах Греции, внося ощутимый вклад в туристический бизнес этой страны."Обратите внимание: соседняя Турция, несмотря на давление США и НАТО, так и не присоединилась к санкциям против России и уже заявила о своей готовности принять всех желающих россиян провести летний отдых на турецком побережье Средиземноморья", - отметил он.Очевидно, что при таком раскладе наши люди, желающие отдыхать на Средиземном море, отдадут предпочтение Турции, заключил сенатор.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782187068.html
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сша, россия, греция, нато, в мире
00:28 07.04.2022 (обновлено: 05:34 07.04.2022)
 
Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО

Сенатор Джабаров: Греция встала в один ряд с США и НАТО в антироссийских санкциях

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Греции
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО в санкционной политике против России, чего никогда не было в отношениях двух стран, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО. Сначала присоединилась к санкциям ЕС против России, теперь высылает наших дипломатов, чего никогда не было в наших отношениях. Вот вам и православная страна, которая всегда гордилась своей духовной близостью с русскими людьми", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, десятки тысяч россиян ежегодно оставляют свои деньги на средиземноморских курортах Греции, внося ощутимый вклад в туристический бизнес этой страны.
"Обратите внимание: соседняя Турция, несмотря на давление США и НАТО, так и не присоединилась к санкциям против России и уже заявила о своей готовности принять всех желающих россиян провести летний отдых на турецком побережье Средиземноморья", - отметил он.
Очевидно, что при таком раскладе наши люди, желающие отдыхать на Средиземном море, отдадут предпочтение Турции, заключил сенатор.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.
Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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