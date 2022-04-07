https://ria.ru/20220407/gretsiya-1782198976.html

Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО

Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО - РИА Новости, 07.04.2022

Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО

Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО в санкционной политике против России, чего никогда не было в отношениях двух стран, заявил первый... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T00:28

2022-04-07T00:28

2022-04-07T05:34

сша

россия

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нато

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО в санкционной политике против России, чего никогда не было в отношениях двух стран, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его словам, десятки тысяч россиян ежегодно оставляют свои деньги на средиземноморских курортах Греции, внося ощутимый вклад в туристический бизнес этой страны."Обратите внимание: соседняя Турция, несмотря на давление США и НАТО, так и не присоединилась к санкциям против России и уже заявила о своей готовности принять всех желающих россиян провести летний отдых на турецком побережье Средиземноморья", - отметил он.Очевидно, что при таком раскладе наши люди, желающие отдыхать на Средиземном море, отдадут предпочтение Турции, заключил сенатор.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782187068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, греция, нато, в мире