https://ria.ru/20220407/granitsa-1782299178.html
Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу
Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу - РИА Новости, 07.04.2022
Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и ЕС выразили готовность содействовать работам по делимитации и демаркации границы между Арменией и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:21
2022-04-07T14:21
2022-04-07T14:39
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
россия
евросоюз
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и ЕС выразили готовность содействовать работам по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.В среду в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи в Брюсселе поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы."Готовность оказать содействие работам по делимитации и демаркации границы выразила РФ, ЕС тоже готов содействовать, и по этому направлению нужно двигаться вперед", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства. По его словам, позиция Еревана состоит в том, что между Арменией и Азербайджаном существе де-юре граница, это существовавшая пограничная линия советского периода. "Работы по делимитации границы надо начать этой констатацией и попытаться достичь решения, параллельно принимая меры по обеспечению безопасности и стабильности", - сказал премьер.Он отметил, что у создаваемой комиссии будет двойной мандат - по самой делимитации, а также обеспечению безопасности и стабильности по периметру границы. Пашинян добавил, что обсуждения на эту тему, в том числе при посредничестве РФ, ведутся уже год, и теперь принято такое компромиссное решение."Есть территории Республики Армения, которые находятся под контролем Азербайджана, есть территории Азербайджана, которые находятся под контролем Армении, и эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров, на основе де-юре обоснованных констатаций и имеющих правовое значение фактов", - отметил глава армянского правительства.
https://ria.ru/20220406/zakavkaze-1781991012.html
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, россия, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
14:21 07.04.2022 (обновлено: 14:39 07.04.2022)
Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу
Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации границы
ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и ЕС выразили готовность содействовать работам по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
В среду в Брюсселе
состоялись трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Никола Пашиняна
, президента Азербайджана Ильхама Алиева
и председателя Европейского совета Шарля Мишеля
. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи в Брюсселе поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией
и Азербайджаном
. Достигнута также договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
"Готовность оказать содействие работам по делимитации и демаркации границы выразила РФ
, ЕС тоже готов содействовать, и по этому направлению нужно двигаться вперед", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства. По его словам, позиция Еревана
состоит в том, что между Арменией и Азербайджаном существе де-юре граница, это существовавшая пограничная линия советского периода. "Работы по делимитации границы надо начать этой констатацией и попытаться достичь решения, параллельно принимая меры по обеспечению безопасности и стабильности", - сказал премьер.
Он отметил, что у создаваемой комиссии будет двойной мандат - по самой делимитации, а также обеспечению безопасности и стабильности по периметру границы. Пашинян добавил, что обсуждения на эту тему, в том числе при посредничестве РФ, ведутся уже год, и теперь принято такое компромиссное решение.
"Есть территории Республики Армения, которые находятся под контролем Азербайджана, есть территории Азербайджана, которые находятся под контролем Армении, и эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров, на основе де-юре обоснованных констатаций и имеющих правовое значение фактов", - отметил глава армянского правительства.