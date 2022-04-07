https://ria.ru/20220407/granitsa-1782299178.html

Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу

Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу - РИА Новости, 07.04.2022

Россия и ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану определить границу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и ЕС выразили готовность содействовать работам по делимитации и демаркации границы между Арменией и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:21

2022-04-07T14:21

2022-04-07T14:39

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

россия

евросоюз

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и ЕС выразили готовность содействовать работам по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.В среду в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи в Брюсселе поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы."Готовность оказать содействие работам по делимитации и демаркации границы выразила РФ, ЕС тоже готов содействовать, и по этому направлению нужно двигаться вперед", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства. По его словам, позиция Еревана состоит в том, что между Арменией и Азербайджаном существе де-юре граница, это существовавшая пограничная линия советского периода. "Работы по делимитации границы надо начать этой констатацией и попытаться достичь решения, параллельно принимая меры по обеспечению безопасности и стабильности", - сказал премьер.Он отметил, что у создаваемой комиссии будет двойной мандат - по самой делимитации, а также обеспечению безопасности и стабильности по периметру границы. Пашинян добавил, что обсуждения на эту тему, в том числе при посредничестве РФ, ведутся уже год, и теперь принято такое компромиссное решение."Есть территории Республики Армения, которые находятся под контролем Азербайджана, есть территории Азербайджана, которые находятся под контролем Армении, и эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров, на основе де-юре обоснованных констатаций и имеющих правовое значение фактов", - отметил глава армянского правительства.

https://ria.ru/20220406/zakavkaze-1781991012.html

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, россия, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе