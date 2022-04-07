https://ria.ru/20220407/gosregulirovanie-1782381779.html
Белоруссия введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу
Белоруссия введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу
Белоруссия изменит политику ценообразования по некоторым товарам, сообщила в четверг пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:10
2022-04-07T19:10
2022-04-07T21:25
белоруссия
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совет министров республики белоруссия
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МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Белоруссия изменит политику ценообразования по некоторым товарам, сообщила в четверг пресс-служба правительства страны."Правительством изменены подходы к ценовому регулированию. <…> Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары", — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале.Уточняется, что речь идет о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви и чулочно-носочных изделиях для детей.Постановление направлено на поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключение спекулятивного роста стоимости и дефицита по указанным товарам.По информации пресс-службы, власти в целом начнут проводить более жесткое ценовое регулирование. Также повышение стоимости таких товаров более чем на 1,2 процента в месяц нужно согласовывать с комиссией по ценообразованию при Совмине."Детализированы позиции продовольственных групп товаров с учетом их соответствия критерию социальной значимости, а также сохранены группы товаров, которые в полном объеме производятся в республике и обеспечивают потребность внутреннего рынка", — отмечает пресс-служба.Согласно постановлению, в целях минимизации роста отпускных цен предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо (говядину и свинину на кости), кур, хлеб и макаронные изделия снижены на 5 процентов. Помимо этого, правительство внесло поправки в регулирование ценообразования плодоовощной продукции.Также пресс-служба подчеркнула, что все меры согласованы с торговыми сетями, они продолжат оказывать поддержку социально незащищенным категориям граждан.
https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html
https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769934470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, совет министров республики белоруссия, экономика
19:10 07.04.2022 (обновлено: 21:25 07.04.2022)
Белоруссия введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу
Белоруссия введет госрегулирование цен на мыло, зубную пасту и туалетную бумагу
МИНСК, 7 апр — РИА Новости.
Белоруссия изменит политику ценообразования по некоторым товарам, сообщила
в четверг пресс-служба правительства страны.
"Правительством изменены подходы к ценовому регулированию. <…> Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары", — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что речь идет о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви и чулочно-носочных изделиях для детей.
Постановление направлено на поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключение спекулятивного роста стоимости и дефицита по указанным товарам.
По информации пресс-службы, власти в целом начнут проводить более жесткое ценовое регулирование. Также повышение стоимости таких товаров более чем на 1,2 процента в месяц нужно согласовывать с комиссией по ценообразованию при Совмине
.
"Детализированы позиции продовольственных групп товаров с учетом их соответствия критерию социальной значимости, а также сохранены группы товаров, которые в полном объеме производятся в республике и обеспечивают потребность внутреннего рынка", — отмечает пресс-служба.
Согласно постановлению, в целях минимизации роста отпускных цен предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо (говядину и свинину на кости), кур, хлеб и макаронные изделия снижены на 5 процентов. Помимо этого, правительство внесло поправки в регулирование ценообразования плодоовощной продукции.
Также пресс-служба подчеркнула, что все меры согласованы с торговыми сетями, они продолжат оказывать поддержку социально незащищенным категориям граждан.
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