https://ria.ru/20220407/gosdolg-1782204332.html
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России - РИА Новости, 07.04.2022
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России
США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:50
2022-04-07T03:50
2022-04-07T10:19
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что Вашингтон не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон "продолжает наносить ущерб мировой экономике", а также "подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству" с Россией и "оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов".Посол также назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
03:50 07.04.2022 (обновлено: 10:19 07.04.2022)
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России
Посол Антонов назвал барьеры для обслуживания госдолга попыткой запятнать репутацию России
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости.
США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил
посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США
, что Вашингтон не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России
в американских банках.
"Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства", — сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ.
Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон "продолжает наносить ущерб мировой экономике", а также "подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству" с Россией и "оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов".
Посол также назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.
США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.
Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине
. От системы SWIFT
отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.