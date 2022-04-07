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Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России

Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России - РИА Новости, 07.04.2022

Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России

США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:50

2022-04-07T03:50

2022-04-07T10:19

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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что Вашингтон не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон "продолжает наносить ущерб мировой экономике", а также "подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству" с Россией и "оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов".Посол также назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия