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Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России - РИА Новости, 07.04.2022
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Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России - РИА Новости, 07.04.2022
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России
США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:50
2022-04-07T10:19
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россия
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что Вашингтон не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон "продолжает наносить ущерб мировой экономике", а также "подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству" с Россией и "оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов".Посол также назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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в мире, сша, россия
03:50 07.04.2022 (обновлено: 10:19 07.04.2022)
 
Антонов обвинил США в попытке запятнать репутацию России

Посол Антонов назвал барьеры для обслуживания госдолга попыткой запятнать репутацию России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США, пытаясь затруднить России обслуживание госдолга, хотят запятнать ее репутацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что Вашингтон не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

"Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства", — сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон "продолжает наносить ущерб мировой экономике", а также "подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству" с Россией и "оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов".
Посол также назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.
США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.
Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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