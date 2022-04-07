https://ria.ru/20220407/gorlovka-1782275624.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 11.10 мск обстреляли Горловку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:02

2022-04-07T13:02

2022-04-07T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

горловка

донецкая народная республика

владимир путин

зайцево

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.10 мск обстреляли Горловку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. Федоровка): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, зайцево, россия, стирол