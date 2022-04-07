https://ria.ru/20220407/google-1782319181.html

Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться

Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться - РИА Новости, 07.04.2022

Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться

Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться как нарушители российского законодательства. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:37

2022-04-07T15:37

2022-04-07T17:49

россия

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться как нарушители российского законодательства."Информационный ресурс, в отношении которого принята мера. <...> Google Поиск; Google Play; YouTube; YouTube Music; Google Chat; Gmail", — говорится в сообщении.Сегодня ведомство приняло "меры понуждения информирующего и экономического характера" против компании Google за многочисленные нарушения. В частности, как утверждают чиновники, "видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины". Кроме того, Роскомнадзор обратил внимание на более чем 60 случаев блокировки контента российских СМИ, среди которых RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ.Помимо соответствующей маркировки, которую предписано сделать поисковым системам, запрещена реклама сервисов компании.

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире