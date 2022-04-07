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Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться - РИА Новости, 07.04.2022
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Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться
Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться - РИА Новости, 07.04.2022
Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться
Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться как нарушители российского законодательства. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:37
2022-04-07T17:49
россия
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться как нарушители российского законодательства."Информационный ресурс, в отношении которого принята мера. &lt;...&gt; Google Поиск; Google Play; YouTube; YouTube Music; Google Chat; Gmail", — говорится в сообщении.Сегодня ведомство приняло "меры понуждения информирующего и экономического характера" против компании Google за многочисленные нарушения. В частности, как утверждают чиновники, "видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины". Кроме того, Роскомнадзор обратил внимание на более чем 60 случаев блокировки контента российских СМИ, среди которых RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ.Помимо соответствующей маркировки, которую предписано сделать поисковым системам, запрещена реклама сервисов компании.
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россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире
15:37 07.04.2022 (обновлено: 17:49 07.04.2022)
 
Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться

РКН: шесть ресурсов Google, включая YouTube, будут маркироваться за нарушение законов

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться как нарушители российского законодательства.
"Информационный ресурс, в отношении которого принята мера. <...> Google Поиск; Google Play; YouTube; YouTube Music; Google Chat; Gmail", — говорится в сообщении.
Сегодня ведомство приняло "меры понуждения информирующего и экономического характера" против компании Google за многочисленные нарушения. В частности, как утверждают чиновники, "видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины". Кроме того, Роскомнадзор обратил внимание на более чем 60 случаев блокировки контента российских СМИ, среди которых RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ.
Помимо соответствующей маркировки, которую предписано сделать поисковым системам, запрещена реклама сервисов компании.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 17:15
МИД призвал YouTube и Google прекратить цензуру
 
РоссияGoogleYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В мире
 
 
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