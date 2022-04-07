11:24 07.04.2022 (обновлено: 14:46 07.04.2022)
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов до устранения нарушений
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, поисковым системам предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".
5 апреля, 19:46МедиавойныGoogle перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Указано, что эти "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.
"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации", — напомнили в Роскомнадзоре.
Также подчеркивается, что сервис не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов.
1 апреля, 12:18"Царьград" получил от Google миллиард рублей неустойки