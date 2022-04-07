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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов - РИА Новости, 07.04.2022
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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов - РИА Новости, 07.04.2022
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:24
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технологии
google
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства.Кроме того, поисковым системам предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".Указано, что эти "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.Также подчеркивается, что сервис не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов.Кроме того, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россию 24", Sputnik, "Звезду", РБК, НТВ.
https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html
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353
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технологии, google
11:24 07.04.2022 (обновлено: 14:46 07.04.2022)
 
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов до устранения нарушений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, поисковым системам предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".
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Указано, что эти "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.

"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации", — напомнили в Роскомнадзоре.

Также подчеркивается, что сервис не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов.
Кроме того, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россию 24", Sputnik, "Звезду", РБК, НТВ.
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