https://ria.ru/20220407/google-1782241704.html

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов - РИА Новости, 07.04.2022

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:24

2022-04-07T11:24

2022-04-07T14:46

технологии

google

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства.Кроме того, поисковым системам предписано информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".Указано, что эти "меры понуждения информирующего и экономического характера" вводятся за многочисленные нарушения и будут действовать до их полного устранения.Также подчеркивается, что сервис не препятствует распространению экстремистских материалов, на сегодня неудаленными остаются более 12 тысяч роликов.Кроме того, с апреля 2020 года YouTube более 60 раз блокировал контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе RT, "Россию 24", Sputnik, "Звезду", РБК, НТВ.

https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html

https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, google