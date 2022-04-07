https://ria.ru/20220407/germaniya-1782210464.html

В ФРГ с 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России

В ФРГ с 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России - РИА Новости, 07.04.2022

В ФРГ с 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России

В Германии после начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России, сообщила министр... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T07:55

2022-04-07T07:55

2022-04-07T09:36

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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. В Германии после начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.Кроме того, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.В начале недели глава МВД заявляла о необходимости прекратить подвергать дискриминации людей "из-за их российского происхождения или языка". Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок на минувшей неделе призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html

https://ria.ru/20220330/diskriminatsiya-1780788036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, германия, украина