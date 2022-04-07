В суд направили заявление о признании геноцида в Орловской области в войну
Прокуратура направила в суд заявление о признании геноцида в Орловской области в годы ВОВ
Статуя Фемиды в суде
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление о признании геноцида в Орловской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Орловской области направил в Орловский областной суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители изучили материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны в районе деревень в Шаблыкинском районе, Должанском районе, Знаменском районе Орловской области, а также архивные документы.
Отмечается, что в 1941-1943 годах Орловская область находилась под немецкой оккупацией. На ее территории немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, пытали и истязали их.
Так, в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера было создано карательное подразделение "Украинская компания" под руководством Мирошниченко по прозвищу "Гетман", которое только в Знаменском районе Орловской области уничтожило более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков.
"Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 400 человек", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев об истреблении советских мирных граждан в Орловской области, протоколами осмотра мест расстрела. Добавляется, что убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
"В целях признания совершенных злодеяний военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, прокуратурой Орловской области направлено в Орловский областной суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
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