https://ria.ru/20220407/gaz-1782374133.html

Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях

Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях - РИА Новости, 07.04.2022

Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях

Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:32

экономика

владимир путин

россия

европа

газпром

госдума рф

газпромбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на новый механизм перейдут все недружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас рано об этом говорить. Во-первых, в соответствии с указом президента в 10-дневный срок должен выйти порядок. … Второе, платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся. В основном они оплачиваются в мае", - сказал Новак в Госдуме, отвечая на вопрос о том, сколько стран уже согласились перейти на оплату за газ в рублях."Поэтому мы будем точно знать уже в мае, как и какими странами будет это осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом", - добавил он.При этом на вопрос о том, видна ли смена риторики в Европе относительно предлагаемого механизма после выхода указа, Новак ответил утвердительно. Он добавил, что основные детали были прописаны в документе. "Мы видим, что уже отдельные страны, посмотрев этот механизм, который предлагается, они говорят, что этот механизм вполне приемлем", - заключил вице-премьер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.

https://ria.ru/20220407/gaz-1782342509.html

https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, европа, газпром, госдума рф, газпромбанк, санкции в отношении россии