Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/gaz-1782374133.html
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях - РИА Новости, 07.04.2022
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях
Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:32
экономика
владимир путин
россия
европа
газпром
госдума рф
газпромбанк
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на новый механизм перейдут все недружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас рано об этом говорить. Во-первых, в соответствии с указом президента в 10-дневный срок должен выйти порядок. … Второе, платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся. В основном они оплачиваются в мае", - сказал Новак в Госдуме, отвечая на вопрос о том, сколько стран уже согласились перейти на оплату за газ в рублях."Поэтому мы будем точно знать уже в мае, как и какими странами будет это осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом", - добавил он.При этом на вопрос о том, видна ли смена риторики в Европе относительно предлагаемого механизма после выхода указа, Новак ответил утвердительно. Он добавил, что основные детали были прописаны в документе. "Мы видим, что уже отдельные страны, посмотрев этот механизм, который предлагается, они говорят, что этот механизм вполне приемлем", - заключил вице-премьер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
https://ria.ru/20220407/gaz-1782342509.html
https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e759843eb21edf336563ffa1e0061f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, европа, газпром, госдума рф, газпромбанк, санкции в отношении россии
18:32 07.04.2022
 
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях

Новак: есть уверенность, что на оплату газа в рублях согласятся все недружественные страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на новый механизм перейдут все недружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас рано об этом говорить. Во-первых, в соответствии с указом президента в 10-дневный срок должен выйти порядок. … Второе, платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся. В основном они оплачиваются в мае", - сказал Новак в Госдуме, отвечая на вопрос о том, сколько стран уже согласились перейти на оплату за газ в рублях.
"Поэтому мы будем точно знать уже в мае, как и какими странами будет это осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом", - добавил он.
При этом на вопрос о том, видна ли смена риторики в Европе относительно предлагаемого механизма после выхода указа, Новак ответил утвердительно. Он добавил, что основные детали были прописаны в документе. "Мы видим, что уже отдельные страны, посмотрев этот механизм, который предлагается, они говорят, что этот механизм вполне приемлем", - заключил вице-премьер.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:40
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 13:50
В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвропаГазпромГосдума РФГазпромбанкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала