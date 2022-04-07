Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях
Новак: есть уверенность, что на оплату газа в рублях согласятся все недружественные страны
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пока сложно сказать, кто точно перейдет на расчет за российский газ в рублях, это будет понятно в мае, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на новый механизм перейдут все недружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас рано об этом говорить. Во-первых, в соответствии с указом президента в 10-дневный срок должен выйти порядок. … Второе, платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся. В основном они оплачиваются в мае", - сказал Новак в Госдуме, отвечая на вопрос о том, сколько стран уже согласились перейти на оплату за газ в рублях.
"Поэтому мы будем точно знать уже в мае, как и какими странами будет это осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом", - добавил он.
При этом на вопрос о том, видна ли смена риторики в Европе относительно предлагаемого механизма после выхода указа, Новак ответил утвердительно. Он добавил, что основные детали были прописаны в документе. "Мы видим, что уже отдельные страны, посмотрев этот механизм, который предлагается, они говорят, что этот механизм вполне приемлем", - заключил вице-премьер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.