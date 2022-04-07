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Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями - РИА Новости, 07.04.2022
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Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями - РИА Новости, 07.04.2022
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:40
2022-04-07T18:54
александр новак
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях. "Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство", — сказал Новак.По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время. Он также добавил, что риторика западных стран по этому вопросу меняется, и выразил надежду на переход всех недружественных стран на новый механизм оплаты.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ о переходе на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.О готовности перейти на расчеты в рублях заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пояснял Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.
https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html
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александр новак, экономика, россия, санкции в отношении россии
16:40 07.04.2022 (обновлено: 18:54 07.04.2022)
 
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями

Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за российский газ в рублях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях.
"Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство", — сказал Новак.
По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время. Он также добавил, что риторика западных стран по этому вопросу меняется, и выразил надежду на переход всех недружественных стран на новый механизм оплаты.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ о переходе на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.
О готовности перейти на расчеты в рублях заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Как пояснял Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.
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Александр НовакЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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