https://ria.ru/20220407/gaz-1782342509.html
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями - РИА Новости, 07.04.2022
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:40
2022-04-07T16:40
2022-04-07T18:54
александр новак
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях. "Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство", — сказал Новак.По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время. Он также добавил, что риторика западных стран по этому вопросу меняется, и выразил надежду на переход всех недружественных стран на новый механизм оплаты.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ о переходе на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.О готовности перейти на расчеты в рублях заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пояснял Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.
https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, экономика, россия, санкции в отношении россии
16:40 07.04.2022 (обновлено: 18:54 07.04.2022)
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за российский газ в рублях
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил
вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях.
"Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство", — сказал Новак.
По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время. Он также добавил, что риторика западных стран по этому вопросу меняется, и выразил надежду на переход всех недружественных стран на новый механизм оплаты.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В ответ Россия
ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин
подписал указ о переходе на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк
будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.
О готовности перейти на расчеты в рублях заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
.
Как пояснял Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.