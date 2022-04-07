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Премьер Италии назвал альтернативу эмбарго на российский газ

Премьер Италии назвал альтернативу эмбарго на российский газ - РИА Новости, 07.04.2022

Премьер Италии назвал альтернативу эмбарго на российский газ

Премьер Италии Марио Драги заявил, что альтернативой европейского эмбарго на российский газ может стать потолок цен на его поставки. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:19

2022-04-07T15:19

2022-04-07T15:19

экономика

марк рютте

италия

европа

нидерланды

марио драги

россия

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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги заявил, что альтернативой европейского эмбарго на российский газ может стать потолок цен на его поставки."В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель", - заявил он в Риме в ходе пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте.Драги подчеркнул, что отказ от российского газа - это сложно, но "необходимо иметь в виду, что это может стать перспективой" в случае продолжения конфликта на Украине."Платить за газ по таким ценам означает поддерживать российскую экономику и косвенным образом финансировать войну. Эту альтернативу (потолка цен) мы продолжим рассматривать", - сказал премьер Италии.Накануне он заявил, что вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России в настоящий момент не обсуждается.Премьер-министр Нидерландов Марко Рютте согласился с Драги в необходимости снизить зависимость Европы от российского газа. По его словам, Нидерланды готовы изучить вопрос введения ограничения цены на топливо.

италия

европа

нидерланды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, марк рютте, италия, европа, нидерланды, марио драги, россия