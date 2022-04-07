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Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют
Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют
Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, и все намеченные планы правительства... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:30
2022-04-07T12:30
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
газпром
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, и все намеченные планы правительства будут реализованы, обмануть ожидания россиян нельзя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, премьер напомнил о планах по бесплатному подключению домовладений к газу и рассказал о своих впечатлениях от реализованных задач."На Сахалине встречался с жителями, в чьи дома проводили газ, и видел, насколько это важно для них. Столько лет им приходилось топить печи, чтобы обогреть дом. Даже не верили, что это, наконец, случилось. Столько было радости в их глазах. Теперь таких хороших историй будет больше", - сказал Мишустин."И то, что на сегодняшний день подано свыше семисот пятидесяти тысяч заявок на подключение, лишь подтверждает. Уже заключено свыше трехсот тысяч договоров. И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Всё будет реализовано", - заверил он.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781304958.html
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф, газпром, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
12:30 07.04.2022
 
Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют

Премьер Мишустин заверил, что все планы по бесплатному подключению к газу реализуют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, и все намеченные планы правительства будут реализованы, обмануть ожидания россиян нельзя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, премьер напомнил о планах по бесплатному подключению домовладений к газу и рассказал о своих впечатлениях от реализованных задач.
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"На Сахалине встречался с жителями, в чьи дома проводили газ, и видел, насколько это важно для них. Столько лет им приходилось топить печи, чтобы обогреть дом. Даже не верили, что это, наконец, случилось. Столько было радости в их глазах. Теперь таких хороших историй будет больше", - сказал Мишустин.
"И то, что на сегодняшний день подано свыше семисот пятидесяти тысяч заявок на подключение, лишь подтверждает. Уже заключено свыше трехсот тысяч договоров. И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Всё будет реализовано", - заверил он.
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФГазпромОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМихаил Мишустин
 
 
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