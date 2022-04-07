https://ria.ru/20220407/gaz-1782206885.html

СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа

СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа - РИА Новости, 07.04.2022

СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа

Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T05:38

2022-04-07T05:38

2022-04-07T07:04

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить поставки в должном объеме возможно не раньше середины десятилетия.Делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании встретились с представителями компаний по добыче сланцевого газ в Хьюстоне, штат Техас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отраслевой ассоциации LNG Allies Фреда Хатчисона. Помимо этого, запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.Отмечается, что строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, осуществлять поставки в должном объеме можно будет не ранее середины десятилетия. "Проблемы с мощностями в 2022 году велики, но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие", - сказал глава LNG Allies.

https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, франция, словакия