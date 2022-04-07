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СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа - РИА Новости, 07.04.2022
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СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа
СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа - РИА Новости, 07.04.2022
СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа
Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T05:38
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить поставки в должном объеме возможно не раньше середины десятилетия.Делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании встретились с представителями компаний по добыче сланцевого газ в Хьюстоне, штат Техас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отраслевой ассоциации LNG Allies Фреда Хатчисона. Помимо этого, запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.Отмечается, что строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, осуществлять поставки в должном объеме можно будет не ранее середины десятилетия. "Проблемы с мощностями в 2022 году велики, но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие", - сказал глава LNG Allies.
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в мире, сша, франция, словакия
05:38 07.04.2022 (обновлено: 07:04 07.04.2022)
 
СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа

Reuters: компании из США и представители стран ЕC обсудили расширение поставок газа

© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом
Американский танкер с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить поставки в должном объеме возможно не раньше середины десятилетия.
Делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании встретились с представителями компаний по добыче сланцевого газ в Хьюстоне, штат Техас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отраслевой ассоциации LNG Allies Фреда Хатчисона. Помимо этого, запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.
"Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью", - приводит агентство слова Хатчисона.
Отмечается, что строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, осуществлять поставки в должном объеме можно будет не ранее середины десятилетия. "Проблемы с мощностями в 2022 году велики, но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие", - сказал глава LNG Allies.
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