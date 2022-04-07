https://ria.ru/20220407/garantii-1782292348.html

Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей

Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей - РИА Новости, 07.04.2022

Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей

Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:55

2022-04-07T13:55

2022-04-07T13:55

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс (по урегулированию на Украине – ред.). Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси", - цитирует в четверг министра агентство Белта. Он отметил, что в этих переговорах должен участвовать и президент Белоруссии.

https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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