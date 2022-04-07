Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/garantii-1782292348.html
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей
Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:55
2022-04-07T13:55
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мид белоруссии
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758404926_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_18b6d65852fe055317d48fbaf6ab1cdc.jpg
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс (по урегулированию на Украине – ред.). Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси", - цитирует в четверг министра агентство Белта. Он отметил, что в этих переговорах должен участвовать и президент Белоруссии.
https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758404926_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_d97d7b75e7ff1a0f81bef60f72b584d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мид белоруссии, владимир макей
13:55 07.04.2022
 
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей

Глава МИД Макей: Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс (по урегулированию на Украине – ред.). Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси", - цитирует в четверг министра агентство Белта. Он отметил, что в этих переговорах должен участвовать и президент Белоруссии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Берлин и Киев конфиденциально обсуждают гарантии безопасности, заявил Шольц
 
В миреБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМИД БелоруссииВладимир Макей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала