https://ria.ru/20220407/garantii-1782292348.html
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей
Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:55
2022-04-07T13:55
2022-04-07T13:55
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс (по урегулированию на Украине – ред.). Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси", - цитирует в четверг министра агентство Белта. Он отметил, что в этих переговорах должен участвовать и президент Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мид белоруссии, владимир макей
Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности, заявил Макей
Глава МИД Макей: Белоруссия, как Украина и Россия, тоже нуждается в гарантиях безопасности