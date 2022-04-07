https://ria.ru/20220407/g7-1782356715.html

Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию

Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 07.04.2022

Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию

Лидеры G7 договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки и сокращать импорт из России, говорится в совместном... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:20

2022-04-07T17:20

2022-04-07T17:52

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Лидеры G7 договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки и сокращать импорт из России, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки"."Мы также увеличим импортные ограничения на ряд позиций российского экспорта, приносящего (экспортную) выручку", - заявили лидеры стран G7.Также лидеры "Семерки" договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки.

https://ria.ru/20220407/oboronka-1782362771.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, россия, g7, санкции, санкции в отношении россии, экспорт, импорт