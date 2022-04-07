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Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 07.04.2022
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Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию
Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 07.04.2022
Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию
Лидеры G7 договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки и сокращать импорт из России, говорится в совместном... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:20
2022-04-07T17:52
экономика
в мире
россия
g7
санкции
санкции в отношении россии
экспорт
импорт
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Лидеры G7 договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки и сокращать импорт из России, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки"."Мы также увеличим импортные ограничения на ряд позиций российского экспорта, приносящего (экспортную) выручку", - заявили лидеры стран G7.Также лидеры "Семерки" договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки.
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экономика, в мире, россия, g7, санкции, санкции в отношении россии, экспорт, импорт
17:20 07.04.2022 (обновлено: 17:52 07.04.2022)
 
Лидеры G7 обсудили дальнейшие ограничения на экспорт товаров в Россию

Лидеры G7 обсудили ограничения на экспорт в Россию товаров высокой степени переработки

© REUTERS / Michael Kappeler/PoolЛидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе
Лидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Michael Kappeler/Pool
Лидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Лидеры G7 договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки и сокращать импорт из России, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки".
"Мы также увеличим импортные ограничения на ряд позиций российского экспорта, приносящего (экспортную) выручку", - заявили лидеры стран G7.
Также лидеры "Семерки" договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки.
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