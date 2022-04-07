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Фрегат Черноморского флота выпустил "Калибры" по объектам Украины - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/fregat-1782232000.html
Фрегат Черноморского флота выпустил "Калибры" по объектам Украины
Фрегат Черноморского флота выпустил "Калибры" по объектам Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Фрегат Черноморского флота выпустил "Калибры" по объектам Украины
Министерство обороны опубликовало запись пуска крылатых ракет "Калибр" по объектам Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:39
2022-04-07T11:22
черноморский флот вмф россии
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
калибр
черное море
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало запись пуска крылатых ракет "Калибр" по объектам Вооруженных сил Украины."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", — сообщили в ведомстве.На кадрах показан запуск снарядов из носовой пусковой установки боевого корабля.Как сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска за минувшую ночь высокоточными ракетами воздушного и морского базирования поразили четыре склада ГСМ в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Эти базы снабжали горючим украинские подразделения.
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черное море
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Запуск ракет "Калибр" с борта фрегата ЧФ. Минобороны РФ
Минобороны России публикует кадры пуска с фрегата Черноморского флота крылатых ракет "Калибр" по базам горючего украинских военных
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РИА Новости
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черноморский флот вмф россии, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), калибр, черное море
10:39 07.04.2022 (обновлено: 11:22 07.04.2022)
 
Фрегат Черноморского флота выпустил "Калибры" по объектам Украины

Минобороны показало видео запуска крылатых ракет "Калибр" по военным объектам на Украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало запись пуска крылатых ракет "Калибр" по объектам Вооруженных сил Украины.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", — сообщили в ведомстве.
На кадрах показан запуск снарядов из носовой пусковой установки боевого корабля.
Как сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска за минувшую ночь высокоточными ракетами воздушного и морского базирования поразили четыре склада ГСМ в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Эти базы снабжали горючим украинские подразделения.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧерноморский флот ВМФ РоссииИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КалибрЧерное море
 
 
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