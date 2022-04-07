https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html
Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот
Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот - РИА Новости, 07.04.2022
Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот
Банки могут и должны сопровождать промышленность, заявил глава ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:32
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
банки
новости компаний - экономика
россия
антон гетта
технологии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Банки могут и должны сопровождать промышленность, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.По его словам, ПСБ в первую очередь ориентирован на промышленность. "А потому мы растем в кредитовании крупного сектора и в сегменте работы с МСП: если сравнивать февраль и уже кризисный март, мы выросли по объемам", - сказал глава ПСБ. Он напомнил, что, с одной стороны, ПСБ является универсальным банком, а с другой, его профиль – работа с ОПК, что изначально ставило банк под риск попадания под санкции.Однако, как отметил Фрадков, банк был хорошо готов к этому. Выступивший на форуме первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов отметил, что доля российской продукции в госзакупках выросла почти до 61%, а в закупках компаний с госучастием - до 83%, однако задача номер один для страны – это реализация импортозамещения "на всю глубину". Он также высказался за необходимость выхода на долгосрочное планирование – три-пять лет. По его словам, горизонт планирования в один год уже неактуален. Зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Антон Гетта выразил готовность депутатского корпуса содействовать ускоренному принятию решений по вопросам импортозамещения, заметив при этом, что в нынешних реалиях это единственно возможный путь. "Текущая ситуация связана с беспрецедентным неправомерным давлением извне и требует принятия оперативных решений. Год назад мы с коллегами из правительства обсуждали главную задачу: как замотивировать и простимулировать наших заказчиков покупать российское. Создавались разные инструментарии, запускались реестры отечественной продукции, вводились квоты и национальные режимы. Но сегодня у нас в каждой отрасли – национальные режим. И мы прекрасно понимаем, что, помимо стимулирования, мотивации заказчика покупать российское, нужно уделить особое внимание поддержке наших производителей, поставщиков, предпринимателей. Наша главная цель – сделать всё для того чтобы, когда санкционная истерия закончится, и иностранные компании захотят вернуться в свои ниши, эти места уже были плотно заняты отечественными предприятиями", - сказал Гетта.
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782315554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, банки, новости компаний - экономика, россия, антон гетта, технологии
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Банки могут и должны сопровождать промышленность, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.
"Конечно, сейчас сам финансовый сектор попал в проблемную зону – крупнейшие банки страны под санкциями. И все же мы понимаем: банки – для промышленности, а не наоборот. Это наше кредо", - сказал Фрадков, выступая на проходящем в "Сколково
" XVII Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ".
По его словам, ПСБ в первую очередь ориентирован на промышленность. "А потому мы растем в кредитовании крупного сектора и в сегменте работы с МСП: если сравнивать февраль и уже кризисный март, мы выросли по объемам", - сказал глава ПСБ.
Он напомнил, что, с одной стороны, ПСБ является универсальным банком, а с другой, его профиль – работа с ОПК, что изначально ставило банк под риск попадания под санкции.
Однако, как отметил Фрадков, банк был хорошо готов к этому.
"Поэтому в текущей ситуации берем на себя дополнительные объемы финансирования, в том числе и вне госпрограмм. Мы уже зафиксировали на суперльготном уровне ставки по кредитованию предприятий, работающих по гособоронзаказу. Все возможности для этого есть. Более того, кредитование в целом (не под госконтракты) по тем объемам, которые уже выданы, тоже зафиксировано по льготной ставке", - сказал глава ПСБ.
Выступивший на форуме первый зампредседателя коллегии ВПК РФ
Андрей Ельчанинов отметил, что доля российской продукции в госзакупках выросла почти до 61%, а в закупках компаний с госучастием - до 83%, однако задача номер один для страны – это реализация импортозамещения "на всю глубину".
"Нужно мероприятия по импортозамещению проводить в оперативном порядке с учетом необходимости полного перехода на отечественное сырье, материалы и комплектующие, а также стопроцентной локализации на территории РФ. Это задача номер один для промышленности. И по ряду направлений уже есть понимание, что и как делать. Вторая задача – обеспечить взаимодействие заказчика и потребителя по упрощенной схеме. Необходимо убрать все излишние барьеры и административные ограничения. А третья – это организация в сфере госзакупок конкурентных процедур, которая будет способствовать развитию нашей внутренней конкуренции",- сказал Ельчанинов.
Он также высказался за необходимость выхода на долгосрочное планирование – три-пять лет. По его словам, горизонт планирования в один год уже неактуален.
Зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Антон Гетта
выразил готовность депутатского корпуса содействовать ускоренному принятию решений по вопросам импортозамещения, заметив при этом, что в нынешних реалиях это единственно возможный путь.
"Текущая ситуация связана с беспрецедентным неправомерным давлением извне и требует принятия оперативных решений. Год назад мы с коллегами из правительства обсуждали главную задачу: как замотивировать и простимулировать наших заказчиков покупать российское. Создавались разные инструментарии, запускались реестры отечественной продукции, вводились квоты и национальные режимы. Но сегодня у нас в каждой отрасли – национальные режим. И мы прекрасно понимаем, что, помимо стимулирования, мотивации заказчика покупать российское, нужно уделить особое внимание поддержке наших производителей, поставщиков, предпринимателей. Наша главная цель – сделать всё для того чтобы, когда санкционная истерия закончится, и иностранные компании захотят вернуться в свои ниши, эти места уже были плотно заняты отечественными предприятиями", - сказал Гетта.