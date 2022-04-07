https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html

Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот

Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот - РИА Новости, 07.04.2022

Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот

Банки могут и должны сопровождать промышленность, заявил глава ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:32

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

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новости компаний - экономика

россия

антон гетта

технологии

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Банки могут и должны сопровождать промышленность, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.По его словам, ПСБ в первую очередь ориентирован на промышленность. "А потому мы растем в кредитовании крупного сектора и в сегменте работы с МСП: если сравнивать февраль и уже кризисный март, мы выросли по объемам", - сказал глава ПСБ. Он напомнил, что, с одной стороны, ПСБ является универсальным банком, а с другой, его профиль – работа с ОПК, что изначально ставило банк под риск попадания под санкции.Однако, как отметил Фрадков, банк был хорошо готов к этому. Выступивший на форуме первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов отметил, что доля российской продукции в госзакупках выросла почти до 61%, а в закупках компаний с госучастием - до 83%, однако задача номер один для страны – это реализация импортозамещения "на всю глубину". Он также высказался за необходимость выхода на долгосрочное планирование – три-пять лет. По его словам, горизонт планирования в один год уже неактуален. Зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Антон Гетта выразил готовность депутатского корпуса содействовать ускоренному принятию решений по вопросам импортозамещения, заметив при этом, что в нынешних реалиях это единственно возможный путь. "Текущая ситуация связана с беспрецедентным неправомерным давлением извне и требует принятия оперативных решений. Год назад мы с коллегами из правительства обсуждали главную задачу: как замотивировать и простимулировать наших заказчиков покупать российское. Создавались разные инструментарии, запускались реестры отечественной продукции, вводились квоты и национальные режимы. Но сегодня у нас в каждой отрасли – национальные режим. И мы прекрасно понимаем, что, помимо стимулирования, мотивации заказчика покупать российское, нужно уделить особое внимание поддержке наших производителей, поставщиков, предпринимателей. Наша главная цель – сделать всё для того чтобы, когда санкционная истерия закончится, и иностранные компании захотят вернуться в свои ниши, эти места уже были плотно заняты отечественными предприятиями", - сказал Гетта.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782315554.html

https://ria.ru/20220407/soglasheniya-1782278395.html

https://ria.ru/20220315/kreditkanikuly-1778323354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, банки, новости компаний - экономика, россия, антон гетта, технологии