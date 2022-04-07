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Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, заявил Мишустин
Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, заявил Мишустин
Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, который состоится в сентябре и в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:39
2022-04-07T14:06
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, который состоится в сентябре и в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы очень серьезно и плотно готовимся к Дальневосточному форуму, который состоится с участием президента в сентябре, если сроки не будут перенесены. Конечно, есть три вопроса, над которыми надо работать, для того чтобы сократить отток населения с дальнего Востока - это комфортное жилье, хорошая работа и возможность получить качественное образование. Именно так мы сегодня работали над новыми инициативами поддержки Дальнего Востока", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, всего по поддержке Дальнего Востока 13 инициатив, которые на сегодняшний день отработаны. "В основном это направления для развития среды для жизни, порядок сумм там свыше 100 миллиардов примерно, которые требуются. Эти все решения мы планируем доложить президенту и принять их на Дальневосточном форуме", - отметил Мишустин.Премьер пояснил, что в первую очередь - это арендное жилье для молодых специалистов, в том числе его строительство, это возможности субсидирования ставки этого арендного жилья за счет федерации, за счет региона и за счет человека, и потом возможность выкупа. "Это качественное высшее образование, это развитие экономики. Это возможности стройки гостиниц, центров услуг для МСП, возможность получения льготных займов для роста производительности труда и. конечно, целый комплекс демографических мер", - добавил он.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html
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экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:39 07.04.2022 (обновлено: 14:06 07.04.2022)
 
Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что Россия серьезно готовится к Дальневосточному форуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия очень серьезно готовится к Дальневосточному форуму, который состоится в сентябре и в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы очень серьезно и плотно готовимся к Дальневосточному форуму, который состоится с участием президента в сентябре, если сроки не будут перенесены. Конечно, есть три вопроса, над которыми надо работать, для того чтобы сократить отток населения с дальнего Востока - это комфортное жилье, хорошая работа и возможность получить качественное образование. Именно так мы сегодня работали над новыми инициативами поддержки Дальнего Востока", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.
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По его словам, всего по поддержке Дальнего Востока 13 инициатив, которые на сегодняшний день отработаны. "В основном это направления для развития среды для жизни, порядок сумм там свыше 100 миллиардов примерно, которые требуются. Эти все решения мы планируем доложить президенту и принять их на Дальневосточном форуме", - отметил Мишустин.
Премьер пояснил, что в первую очередь - это арендное жилье для молодых специалистов, в том числе его строительство, это возможности субсидирования ставки этого арендного жилья за счет федерации, за счет региона и за счет человека, и потом возможность выкупа. "Это качественное высшее образование, это развитие экономики. Это возможности стройки гостиниц, центров услуг для МСП, возможность получения льготных займов для роста производительности труда и. конечно, целый комплекс демографических мер", - добавил он.
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ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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