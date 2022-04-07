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Пушилин и Турчак установили флаг России в Запорожской области

Пушилин и Турчак установили флаг России в Запорожской области - РИА Новости, 07.04.2022

Пушилин и Турчак установили флаг России в Запорожской области

Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подняли флаг РФ и копию знамени Победы над поселком Розовка Запорожской... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:53

2022-04-07T18:53

2022-04-07T19:25

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андрей турчак

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подняли флаг РФ и копию знамени Победы над поселком Розовка Запорожской области, передает донецкий республиканский телеканал "Юнион".В своем Telegram-канале телеканал разместил видеозапись, на котором Пушилин устанавливает копию красного знамени Победы на стене одного из зданий вместо украинского флага. Там же Турчак под крики "Ура!" вывешивает флаг России. Отмечается, что это происходит в поселке Розовка Запорожской области, примерно в 50 километрах к северо-западу от Мариуполя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781039376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, украина, андрей турчак, денис пушилин