https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html

Омбудсмен ДНР обвинила украинскую коллегу в тиражировании фейков о пленных

Омбудсмен ДНР обвинила украинскую коллегу в тиражировании фейков о пленных - РИА Новости, 07.04.2022

Омбудсмен ДНР обвинила украинскую коллегу в тиражировании фейков о пленных

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обвинила украинскую коллегу Людмилу Денисову в игнорировании критической ситуации с правами военнопленных на Украине и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:32

2022-04-07T17:32

2022-04-07T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

людмила денисова

владимир путин

киевская область

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обвинила украинскую коллегу Людмилу Денисову в игнорировании критической ситуации с правами военнопленных на Украине и тиражировании фейков о якобы жестоком обращении с попавшими в плен представителями украинских войск."Украинский омбудсмен не просто игнорирует критическую ситуацию с правами военнопленных на Украине, но и намеренно отвлекает внимание международной общественности от преступных действий киевских националистов. Так, Людмила Денисова оставила без должной реакции вопиющие факты расстрелов пленных участников специальной военной операции в Харьковской и Киевской областях и экстремистские заявления радикалов по данным инцидентам. Вместо этого, нарушая основополагающие принципы работы правозащитника, тиражирует не соответствующие действительности сообщения о якобы жестоком обращении с попавшими в плен представителями ВФУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале омбудсмена ДНР.Морозова напомнила, что должность омбудсмена предполагает контроль соблюдения прав и справедливости в отношении граждан, независимо от их национальной принадлежности и взглядов."Никогда ранее в истории мирового правозащитного сообщества ни один омбудсмен не компрометировал себя и коллег, распространяя непроверенную и тем более заведомо ложную информацию. Поэтому, делая фейковые заявления об издевательствах над пленными украинскими военнослужащими, госпожа Денисова уничтожает не только свое реноме, но и подрывает доверие к институту права в целом", - заявила омбудсмен ДНР.Морозова добавила, что права попавших в плен представителей украинских войск соблюдаются строго в соответствии с третьей Женевской конвенцией. "Эти граждане обеспечены питанием, одеждой, средствами гигиены, медицинским сопровождением. Предприняты все необходимые меры их безопасности. И если представителей украинской власти действительно интересуют их судьбы, то рекомендую прекратить инсинуации и приступить к созданию действенного механизма обмена", - заявила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/stoltenberg-1782354092.html

https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html

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Ольга Маркова

в мире, людмила денисова, владимир путин, киевская область, россия, донецкая народная республика