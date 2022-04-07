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Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет - РИА Новости, 07.04.2022
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Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет
Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет - РИА Новости, 07.04.2022
Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет
Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:25
2022-04-07T18:39
навигатор абитуриента
общество
российский союз ректоров
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков.По его словам, многие вузы расширили меры социальной поддержки.Ранее глава Минобрнауки отметил, что на площадке Российского союза ректоров будет принято решение о том, будут ли вузы повышать цены на обучение. Однако ряд ведущих вузов, по его словам, не планирует это делать.
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навигатор абитуриента, общество, российский союз ректоров, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
18:25 07.04.2022 (обновлено: 18:39 07.04.2022)
 

Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

"Я думаю, то, что касается получения образования... Риски здесь минимальны. Количество бюджетных мест для абитуриентов в этом году беспрецедентное, по стоимости обучения, безумного роста, мы эту область контролируем, его нет", — сказал Фальков журналистам, отвечая на вопрос о том, скажется ли на абитуриентах ситуация в стране.

По его словам, многие вузы расширили меры социальной поддержки.
Ранее глава Минобрнауки отметил, что на площадке Российского союза ректоров будет принято решение о том, будут ли вузы повышать цены на обучение. Однако ряд ведущих вузов, по его словам, не планирует это делать.
Студенты - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:58
Фальков рассказал, будет ли повышение стоимости обучения в вузах
 
Навигатор абитуриентаОбществоРоссийский союз ректоровВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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