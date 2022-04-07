https://ria.ru/20220407/falkov-1782372434.html
Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет
Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет - РИА Новости, 07.04.2022
Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет
Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:25
2022-04-07T18:25
2022-04-07T18:39
навигатор абитуриента
общество
российский союз ректоров
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868967_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_a5901335a5c33785cd45c6cd55c54139.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков.По его словам, многие вузы расширили меры социальной поддержки.Ранее глава Минобрнауки отметил, что на площадке Российского союза ректоров будет принято решение о том, будут ли вузы повышать цены на обучение. Однако ряд ведущих вузов, по его словам, не планирует это делать.
https://na.ria.ru/20220407/falkov-1782366034.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f32ccc1775b4ad115d2331cc355f5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, общество, российский союз ректоров, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)