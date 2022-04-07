https://ria.ru/20220407/falkov-1782372434.html

Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет

Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет - РИА Новости, 07.04.2022

Фальков заявил, что безумного роста цен на обучение в вузах нет

Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:25

2022-04-07T18:25

2022-04-07T18:39

навигатор абитуриента

общество

российский союз ректоров

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Количество бюджетных месте для абитуриентов в российских вузах в этом году беспрецедентное, "безумного роста" цен на обучение нет, заявил журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков.По его словам, многие вузы расширили меры социальной поддержки.Ранее глава Минобрнауки отметил, что на площадке Российского союза ректоров будет принято решение о том, будут ли вузы повышать цены на обучение. Однако ряд ведущих вузов, по его словам, не планирует это делать.

https://na.ria.ru/20220407/falkov-1782366034.html

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навигатор абитуриента, общество, российский союз ректоров, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)