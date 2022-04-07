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ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782409696.html
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро - РИА Новости, 07.04.2022
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T23:09
2022-04-07T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель."После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро", - написал Мишель в Twitter.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.Европейские государства сами на двусторонней основе поставляют оружие, технику, топливо для украинской армии, а затем могут обратиться в ЕС для компенсации этих расходов.
https://ria.ru/20220407/nato-1782360648.html
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в мире, украина, евросовет, евросоюз
23:09 07.04.2022 (обновлено: 23:24 07.04.2022)
 
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро

ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
"После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро", - написал Мишель в Twitter.
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.
Европейские государства сами на двусторонней основе поставляют оружие, технику, топливо для украинской армии, а затем могут обратиться в ЕС для компенсации этих расходов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным
 
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