https://ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782409696.html
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро - РИА Новости, 07.04.2022
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T23:09
2022-04-07T23:09
2022-04-07T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросовет
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600913090_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_50a2b0a27d109d3200ad5081c86063f0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель."После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро", - написал Мишель в Twitter.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.Европейские государства сами на двусторонней основе поставляют оружие, технику, топливо для украинской армии, а затем могут обратиться в ЕС для компенсации этих расходов.
https://ria.ru/20220407/nato-1782360648.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600913090_168:0:977:607_1920x0_80_0_0_947eac9efd3c3aef5254355736c64fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросовет, евросоюз
23:09 07.04.2022 (обновлено: 23:24 07.04.2022)
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро