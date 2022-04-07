https://ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782409696.html

ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро

ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро - РИА Новости, 07.04.2022

ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро

Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T23:09

2022-04-07T23:09

2022-04-07T23:24

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить финансирование помощи украинским вооруженным силам еще на 500 миллионов евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель."После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро", - написал Мишель в Twitter.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.Европейские государства сами на двусторонней основе поставляют оружие, технику, топливо для украинской армии, а затем могут обратиться в ЕС для компенсации этих расходов.

https://ria.ru/20220407/nato-1782360648.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросовет, евросоюз