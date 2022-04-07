https://ria.ru/20220407/evrobondy-1782340808.html
РЖД выполнит обязательства по евробондам в рублях, заявил Силуанов
РЖД выполнит обязательства по евробондам в рублях, заявил Силуанов - РИА Новости, 07.04.2022
РЖД выполнит обязательства по евробондам в рублях, заявил Силуанов
"Российским железным дорогам" не дали осуществить выплаты по евробондам в долларах, поэтому они будут сделаны в рублях, заявил журналистам глава Минфина РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:35
2022-04-07T16:35
2022-04-07T18:45
экономика
ржд
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Российским железным дорогам" не дали осуществить выплаты по евробондам в долларах, поэтому они будут сделаны в рублях, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.Выпуск евробондов РЖД объемом 1,4 миллиарда долларов был размещен в 2012 году под 5,7% годовых. Компания должна была 5 апреля погасить оставшиеся в обращении евробонды выпуска на 604,6 миллиона долларов. Эмитент ценных бумаг - RZD Capital - не получил от заемщика средства на погашение основной суммы долга и процентов. РЖД проинформировали, что платежи по евробондам компании могут быть задержаны или приостановлены на неопределенный срок в связи с обязательствами по соблюдению правовых и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети."По корпоратам пока у нас такие же проблемы с перечислением средств, с такими же проблемами столкнулись РЖД, это сейчас в СМИ пошло, что РЖД не выполнили обязательства. Это РЖД не дали выполнить обязательства, тем не менее для того, чтобы обязательства были исполнены также как и РФ, РЖД будет исполнять в рублях", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20220331/evrobondy-1781174711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ржд, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
16:35 07.04.2022 (обновлено: 18:45 07.04.2022)
РЖД выполнит обязательства по евробондам в рублях, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: РЖД не дали выполнить обязательства по евробондам в долларах