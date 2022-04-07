https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782337165.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 289 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 289 человек - РИА Новости, 07.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 289 человек

Почти 290 человек, в том числе 56 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:24

2022-04-07T16:24

2022-04-07T16:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Почти 290 человек, в том числе 56 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 7 апреля ... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 289 человек, среди них 56 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в четверг штаб сообщал, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 572 человека, включая 110 детей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия