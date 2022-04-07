https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782308183.html

Российские военные эвакуируют жителей Изюма для оказания медпомощи

Российские военные эвакуируют жителей Изюма для оказания медпомощи - РИА Новости, 07.04.2022

Российские военные эвакуируют жителей Изюма для оказания медпомощи

Минобороны России опубликовало видео эвакуации из украинского Изюма нуждающихся в госпитализации больных с хроническими заболеваниями и тяжелыми патологиями на... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:53

2022-04-07T14:53

2022-04-07T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

россия

изюм (город)

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео эвакуации из украинского Изюма нуждающихся в госпитализации больных с хроническими заболеваниями и тяжелыми патологиями на лечение в Россию."Российские военнослужащие также эвакуируют жителей Изюма в Россию, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, жители спальных районов города долгое время находились на территории, подконтрольной украинским войскам, без медикаментов, средств к существованию, света, тепла и воды. Пищу люди готовили на костре во дворе многоквартирных домов.После ухода подразделений украинских войск со своих позиций местные жители обратились к военным медикам Западного военного округа (ЗВО) с просьбой помочь мужчине с обострением сахарного диабета. Из-за отсутствия медикаментов у него развилась гангрена. Еще у одного мужчины проявились признаки инсульта, развились частичный паралич верхних конечностей и нарушение речи.Вместе со своими женами мужчины были доставлены в расположение медицинского батальона ЗВО, где им была оказана первая медицинская помощь.За последние сутки две семьи с сахарным диабетом и проблемами сердца на санитарном вертолете были доставлены на территорию России для дальнейшего лечения в лечебных учреждениях.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, изюм (город), в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)