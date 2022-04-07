https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782217972.html

Российские военные эвакуировали жителей Александровки в Херсон

Российские военные эвакуировали жителей Александровки в Херсон - РИА Новости, 07.04.2022

Российские военные эвакуировали жителей Александровки в Херсон

Российские военные эвакуировали в Херсон жителей Александровки Херсонской области, для чего были задействованы бронетехника и бойцы Росгвардии, передает... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:20

2022-04-07T09:20

2022-04-07T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ХЕРСОН, 7 апр - РИА Новости. Российские военные эвакуировали в Херсон жителей Александровки Херсонской области, для чего были задействованы бронетехника и бойцы Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Группу пожилых людей вывели из зоны боевых действий в Александровке. Был организован коридор и все условия для безопасной эвакуации в Херсон, который находится под контролем российских войск. Самой пожилой спасенной жительнице - 85 лет.Беженцев разместили в общежитиях города предоставили необходимые лекарства и первую медицинскую помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

россия

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, херсон, украина