https://ria.ru/20220407/etnotsid-1782209482.html
Крымские татары обвинили Украину в этноциде двух малочисленных народов
Крымские татары обвинили Украину в этноциде двух малочисленных народов - РИА Новости, 07.04.2022
Крымские татары обвинили Украину в этноциде двух малочисленных народов
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские власти проводили этноцид в отношении представителей двух... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:23
2022-04-07T07:23
2022-04-07T07:23
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские власти проводили этноцид в отношении представителей двух малочисленных крымских народов: урумов и ромеев.По его словам, урумы и ромеи - православные братья и близкородственные народы крымским татарам, караимам и крымчакам."Нацисты из нацбатальнов убивали мариупольцев только за то, что они говорили на русском языке, из-за того, что они были другие, отличались от них. Каратели мстили урумам и ромеям и другим этносам за их ментальную близость к русскому миру. Мариупольцы, как и весь народ Донбасса, страдают от геноцида, развязанного кровавым киевским режимом. Мы не должны допустить исчезновения урумов и ромеев. Предлагаю продумать комплекс мер по сохранению и развитию культуры и языка урумов и ромеев, в том числе на их исторической родине в Крыму", - подчеркнул Умеров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/krym-1781539728.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Крымские татары обвинили Украину в этноциде двух малочисленных народов
Глава крымских татар Умеров заявил об этноциде на Украине урумов и ромеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские власти проводили этноцид в отношении представителей двух малочисленных крымских народов: урумов и ромеев.
"Представители этих народов, с благословения императрицы Екатерины II, основали Мариуполь и около 20 сел в окрестности. И сейчас, с освобождением города, стало известно, что киевский режим проводил политику этноцида, насильственной украинизации и уничтожения исторической памяти этих двух уникальных крымских народов", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, урумы и ромеи - православные братья и близкородственные народы крымским татарам, караимам и крымчакам.
"Нацисты из нацбатальнов убивали мариупольцев только за то, что они говорили на русском языке, из-за того, что они были другие, отличались от них. Каратели мстили урумам и ромеям и другим этносам за их ментальную близость к русскому миру. Мариупольцы, как и весь народ Донбасса
, страдают от геноцида, развязанного кровавым киевским режимом. Мы не должны допустить исчезновения урумов и ромеев. Предлагаю продумать комплекс мер по сохранению и развитию культуры и языка урумов и ромеев, в том числе на их исторической родине в Крыму", - подчеркнул Умеров.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.