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Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году - РИА Новости, 07.04.2022
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Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году
Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году - РИА Новости, 07.04.2022
Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году
Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:39
2022-04-07T13:39
экономика
таави аас
кейт пентус-розиманнус
эстония
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Правительство приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году. Для реализации этого решения осенью в Палдиски будет создан терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в сообщении.По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, плавучий терминал в Палдиски будет запущен совместно с Финляндией.Ранее министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщала, что доля газа в энергетическом портфеле Эстонии невелика, примерно от шести до восьми процентов.
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экономика, таави аас, кейт пентус-розиманнус, эстония, финляндия, россия
13:39 07.04.2022
 
Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году

Правительство Эстонии приняло решение отказаться от импорта российского газа в этом году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Правительство приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году. Для реализации этого решения осенью в Палдиски будет создан терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в сообщении.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, плавучий терминал в Палдиски будет запущен совместно с Финляндией.
Ранее министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщала, что доля газа в энергетическом портфеле Эстонии невелика, примерно от шести до восьми процентов.
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ЭкономикаТаави АасКейт Пентус-РозиманнусЭстонияФинляндияРоссия
 
 
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