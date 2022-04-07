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Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году

Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году - РИА Новости, 07.04.2022

Эстония намерена отказаться от российского газа в этом году

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:39

2022-04-07T13:39

2022-04-07T13:39

экономика

таави аас

кейт пентус-розиманнус

эстония

финляндия

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Правительство приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году. Для реализации этого решения осенью в Палдиски будет создан терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в сообщении.По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, плавучий терминал в Палдиски будет запущен совместно с Финляндией.Ранее министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщала, что доля газа в энергетическом портфеле Эстонии невелика, примерно от шести до восьми процентов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, таави аас, кейт пентус-розиманнус, эстония, финляндия, россия