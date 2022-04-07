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Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России - РИА Новости, 07.04.2022
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Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России - РИА Новости, 07.04.2022
Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:29
2022-04-07T20:29
в мире
сша
конгресс сша
палата представителей сша
сенат сша
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта высказались 413 конгрессменов, против были девять.Ранее в среду инициативу единогласно поддержал сенат. Она по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, конгресс сша, палата представителей сша, сенат сша, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
20:29 07.04.2022
 
Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Обе палаты Конгресса США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта высказались 413 конгрессменов, против были девять.
Ранее в среду инициативу единогласно поддержал сенат. Она по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 17:54
Импорт нефти в США из России за неделю по 1 апреля упал до нуля
 
В миреСШАКонгресс СШАПалата представителей СШАСенат СШАРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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