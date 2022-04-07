https://ria.ru/20220407/energonositeli-1782394294.html

Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России - РИА Новости, 07.04.2022

Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:29

2022-04-07T20:29

2022-04-07T20:29

в мире

сша

конгресс сша

палата представителей сша

сенат сша

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта высказались 413 конгрессменов, против были девять.Ранее в среду инициативу единогласно поддержал сенат. Она по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/neft-1782153105.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, конгресс сша, палата представителей сша, сенат сша, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии