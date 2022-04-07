Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
Обе палаты Конгресса США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. В поддержку законопроекта высказались 413 конгрессменов, против были девять.
Ранее в среду инициативу единогласно поддержал сенат. Она по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.