https://ria.ru/20220407/energonositeli-1782370031.html

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России - РИА Новости, 07.04.2022

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Американские сенаторы проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:13

2022-04-07T18:13

2022-04-07T20:06

сша

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сенат сша

экономика

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владимир путин

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине.В поддержку законопроекта высказались все сто членов верхней палаты конгресса.Инициатива по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена в начале марта, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.После голосования в сенате законопроект возвращается в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.С таким же единогласным результатом – сто голосов "за" - ранее в среду состоялось утверждение инициативы об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, сенат сша, экономика, в мире, владимир путин, джо байден, украина, донбасс