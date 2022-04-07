18:13 07.04.2022 (обновлено: 20:06 07.04.2022)
Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американские сенаторы проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине.
В поддержку законопроекта высказались все сто членов верхней палаты конгресса.
Инициатива по сути дублирует указ американского президента Джо Байдена в начале марта, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
После голосования в сенате законопроект возвращается в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.
С таким же единогласным результатом – сто голосов "за" - ранее в среду состоялось утверждение инициативы об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.