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Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
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Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 07.04.2022
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют в четверг из-за высокой опасности схода лавин, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:31
2022-04-07T12:31
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют в четверг из-за высокой опасности схода лавин, сообщила администрация курорта."Сегодня, 7 апреля, курорт закрыт в связи с высокой лавинной опасностью", – говорится в релизе.В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, которые после обеда закрыли из-за опасности схода лавин, в среду курорт также был недоступен.Региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно.
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туризм, россия, эльбрус, новости - туризм, туристы, сноуборд, лавины
12:31 07.04.2022
 
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Курорт "Эльбрус" второй день не работает из-за высокой опасности схода лавин

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на курорте "Эльбрус"
Отдыхающие на курорте Эльбрус - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют в четверг из-за высокой опасности схода лавин, сообщила администрация курорта.
"Сегодня, 7 апреля, курорт закрыт в связи с высокой лавинной опасностью", – говорится в релизе.
В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, которые после обеда закрыли из-за опасности схода лавин, в среду курорт также был недоступен.
Региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно.
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