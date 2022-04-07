https://ria.ru/20220407/elbrus-1782252862.html

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 07.04.2022

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют в четверг из-за высокой опасности схода лавин, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:31

2022-04-07T12:31

2022-04-07T12:31

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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют в четверг из-за высокой опасности схода лавин, сообщила администрация курорта."Сегодня, 7 апреля, курорт закрыт в связи с высокой лавинной опасностью", – говорится в релизе.В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, которые после обеда закрыли из-за опасности схода лавин, в среду курорт также был недоступен.Региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно.

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Лана Баева

туризм, россия, эльбрус, новости - туризм, туристы, сноуборд, лавины