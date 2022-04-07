https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782386044.html

Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков

Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022

Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, даже пытается... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:36

2022-04-07T19:36

2022-04-07T20:31

экономика

санкции в отношении россии

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, даже пытается воспользоваться ситуацией, возникшей после введения санкций против РФ."Мы жили под санкциями на протяжении пары десятилетий. Мы на самом деле привыкли к этой ситуации. Мы стали готовиться к этим санкциям год назад. Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности. Мы даже стараемся воспользоваться этой ситуацией, дать толчок нашему производственному сектору, технологиям и так далее", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия