https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782386044.html
Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков
Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, даже пытается... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:36
2022-04-07T19:36
2022-04-07T20:31
экономика
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, даже пытается воспользоваться ситуацией, возникшей после введения санкций против РФ."Мы жили под санкциями на протяжении пары десятилетий. Мы на самом деле привыкли к этой ситуации. Мы стали готовиться к этим санкциям год назад. Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности. Мы даже стараемся воспользоваться этой ситуацией, дать толчок нашему производственному сектору, технологиям и так далее", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.
https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия
19:36 07.04.2022 (обновлено: 20:31 07.04.2022)
Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия находится в безопасной экономической ситуации
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, даже пытается воспользоваться ситуацией, возникшей после введения санкций против РФ.
"Мы жили под санкциями на протяжении пары десятилетий. Мы на самом деле привыкли к этой ситуации. Мы стали готовиться к этим санкциям год назад. Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности. Мы даже стараемся воспользоваться этой ситуацией, дать толчок нашему производственному сектору, технологиям и так далее", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.