https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782377160.html

Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД

Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022

Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД

Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:45

2022-04-07T18:45

2022-04-07T19:03

санкции в отношении россии

в мире

александр дарчиев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и госдепартамент, заявили в МИД РФ."То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации Джо Байдена, похитившей размещенную в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и госдепартамент", - говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, александр дарчиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша