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Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
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Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:45
2022-04-07T19:03
санкции в отношении россии
в мире
александр дарчиев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и госдепартамент, заявили в МИД РФ."То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации Джо Байдена, похитившей размещенную в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и госдепартамент", - говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.
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санкции в отношении россии, в мире, александр дарчиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша
18:45 07.04.2022 (обновлено: 19:03 07.04.2022)
 
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД

В МИД пообещали, что российская экономика выдержит американские санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и госдепартамент, заявили в МИД РФ.
"То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации Джо Байдена, похитившей размещенную в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и госдепартамент", - говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.
Монета достоинством один рубль и денежные купюры
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Санкции в отношении РоссииВ миреАлександр ДарчиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСША
 
 
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