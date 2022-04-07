https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782377160.html
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:45
2022-04-07T18:45
2022-04-07T19:03
санкции в отношении россии
в мире
александр дарчиев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и госдепартамент, заявили в МИД РФ."То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации Джо Байдена, похитившей размещенную в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и госдепартамент", - говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, александр дарчиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша
18:45 07.04.2022 (обновлено: 19:03 07.04.2022)
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
В МИД пообещали, что российская экономика выдержит американские санкции