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Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин
Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин
Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:59
2022-04-07T15:57
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом."Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе - не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться", - сказал Мишустин, комментируя предложения депутатов создать реальную и работающую систему импортозамещения в России.Премьер напомнил, что правительство принимает все возможные меры для поддержки предприятий, создания новых производственных цепочек и поддержки занятости. Но бизнес со своей стороны также должен адекватно оценивать свои возможности."Сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить новые цепочки. Мы это понимаем прекрасно, и на это направлена вся наша политика", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782299574.html
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Мишустин назвал сроки перестройки российской экономики после санкций
МИШУСТИН: ЭКОНОМИКЕ РФ ПОТРЕБУЕТСЯ ХОТЯ БЫ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПОСЛЕ САНКЦИЙ
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экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия
14:59 07.04.2022 (обновлено: 15:57 07.04.2022)
 
Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом.
"Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе - не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться", - сказал Мишустин, комментируя предложения депутатов создать реальную и работающую систему импортозамещения в России.
Мишустин: Мы – команда. В правительстве нет слабых. - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
Премьер напомнил, что правительство принимает все возможные меры для поддержки предприятий, создания новых производственных цепочек и поддержки занятости. Но бизнес со своей стороны также должен адекватно оценивать свои возможности.
"Сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить новые цепочки. Мы это понимаем прекрасно, и на это направлена вся наша политика", - подчеркнул он.
Мишустин о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуРоссия
 
 
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