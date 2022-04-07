https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782309823.html

Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин

Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Экономике нужно полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил Мишустин

Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:59

2022-04-07T14:59

2022-04-07T15:57

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом."Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе - не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться", - сказал Мишустин, комментируя предложения депутатов создать реальную и работающую систему импортозамещения в России.Премьер напомнил, что правительство принимает все возможные меры для поддержки предприятий, создания новых производственных цепочек и поддержки занятости. Но бизнес со своей стороны также должен адекватно оценивать свои возможности."Сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить новые цепочки. Мы это понимаем прекрасно, и на это направлена вся наша политика", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782299574.html

https://ria.ru/20220407/zanyatost-1782295169.html

россия

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Мишустин назвал сроки перестройки российской экономики после санкций МИШУСТИН: ЭКОНОМИКЕ РФ ПОТРЕБУЕТСЯ ХОТЯ БЫ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПОСЛЕ САНКЦИЙ 2022-04-07T14:59 true PT0M21S

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Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия