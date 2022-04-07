Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782260823.html
Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы
Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы
За два года пандемии коронавируса темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах, тем самым был создан фундамент, на котором... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:23
2022-04-07T12:23
михаил мишустин
экономика
госдума рф
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731926400_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_8cdaa6fa5f8a5de196bab25175f08134.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За два года пандемии коронавируса темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах, тем самым был создан фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику, также был восстановлен рынок труда, а ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы смогли восстановить рынок труда. К сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум – 4,3%. И добились достижения допандемийных значений занятости, как и поручал президент. За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.Он добавил, что этот рост подтверждается зарубежной аналитикой, включая Международный валютный фонд."В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику", - подчеркнул глава кабмина.Он отметил, что решая задачу по спасению жизни и здоровья людей в период пандемии коронавируса, власти одновременно стремились сохранить рабочие места и доходы граждан, поддержать бизнес."Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом", - констатировал Мишустин.Он также напомнил, что во втором квартале прошлого года был достигнут допандемийный уровень по объемам ВВП, и по итогам прошедшего года объем ВВП увеличился на 4,7%."Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на сорок процентов – примерно до 200 миллиардов долларов. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля. Прежде всего – за счет внутреннего спроса. При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе – почти на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности, на 30% – грузовых автомобилей", - рассказал Мишустин в своем докладе.
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
https://ria.ru/20220406/rubl-1782170702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731926400_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0525988acd4e7b5de45241a4598c2ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, госдума рф, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:23 07.04.2022
 
Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы

Темпы роста экономики России в "ковидные" годы были в пять раз выше, чем у развитых стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За два года пандемии коронавируса темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах, тем самым был создан фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику, также был восстановлен рынок труда, а ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы смогли восстановить рынок труда. К сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум – 4,3%. И добились достижения допандемийных значений занятости, как и поручал президент. За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Он добавил, что этот рост подтверждается зарубежной аналитикой, включая Международный валютный фонд.
"В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику", - подчеркнул глава кабмина.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 17:29
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
Он отметил, что решая задачу по спасению жизни и здоровья людей в период пандемии коронавируса, власти одновременно стремились сохранить рабочие места и доходы граждан, поддержать бизнес.
"Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом", - констатировал Мишустин.
Он также напомнил, что во втором квартале прошлого года был достигнут допандемийный уровень по объемам ВВП, и по итогам прошедшего года объем ВВП увеличился на 4,7%.
"Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на сорок процентов – примерно до 200 миллиардов долларов. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля. Прежде всего – за счет внутреннего спроса. При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе – почти на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности, на 30% – грузовых автомобилей", - рассказал Мишустин в своем докладе.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 19:23Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
 
Михаил МишустинЭкономикаГосдума РФРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала