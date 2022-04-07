https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782260823.html

Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы

Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин оценил темпы роста российской экономики в "ковидные" годы

За два года пандемии коронавируса темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах, тем самым был создан фундамент, на котором... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:23

2022-04-07T12:23

2022-04-07T12:23

михаил мишустин

экономика

госдума рф

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За два года пандемии коронавируса темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах, тем самым был создан фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику, также был восстановлен рынок труда, а ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы смогли восстановить рынок труда. К сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум – 4,3%. И добились достижения допандемийных значений занятости, как и поручал президент. За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.Он добавил, что этот рост подтверждается зарубежной аналитикой, включая Международный валютный фонд."В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику", - подчеркнул глава кабмина.Он отметил, что решая задачу по спасению жизни и здоровья людей в период пандемии коронавируса, власти одновременно стремились сохранить рабочие места и доходы граждан, поддержать бизнес."Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом", - констатировал Мишустин.Он также напомнил, что во втором квартале прошлого года был достигнут допандемийный уровень по объемам ВВП, и по итогам прошедшего года объем ВВП увеличился на 4,7%."Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на сорок процентов – примерно до 200 миллиардов долларов. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля. Прежде всего – за счет внутреннего спроса. При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе – почти на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности, на 30% – грузовых автомобилей", - рассказал Мишустин в своем докладе.

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

https://ria.ru/20220406/rubl-1782170702.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, экономика, госдума рф, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году