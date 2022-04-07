Рейтинг@Mail.ru
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220407/egipet-1782312597.html
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне - РИА Новости, 07.04.2022
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне
Власти Египта отложили введение новых минимальных цен в отелях и гостиницах на полгода, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:32
2022-04-07T15:32
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турпоток
египет
цены
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100101/46/1001014656_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_94899e394e67c57dfaf415155e85ca5c.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Египта отложили введение новых минимальных цен в отелях и гостиницах на полгода, сообщает АТОР.Повышение стоимости проживания планировалось с 1 мая, однако из-за снижения въездного турпотока правительство решило перенести сроки.По новым правилам, которые вступят в силу в ноябре, пятизвездочные отели не смогут продавать номера дешевле 50 долларов в сутки с человека, четырехзвездочные — ниже 40, трехзвездочные — 30-ти.Будут регулироваться цены на проживание и в объектах категорий 2 звезды и ниже: минимальный порог составит 20 и 10 долларов соответственно.
https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100101/46/1001014656_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_de61060d23d92698db19e6ca1e25d4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, турпоток, египет, цены, отели, гостиницы
15:32 07.04.2022
 
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне

Египет отложил повышение минимальных цен в отелях на полгода

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкШарм эш-Шейх
Шарм эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Египта отложили введение новых минимальных цен в отелях и гостиницах на полгода, сообщает АТОР.
Повышение стоимости проживания планировалось с 1 мая, однако из-за снижения въездного турпотока правительство решило перенести сроки.
По новым правилам, которые вступят в силу в ноябре, пятизвездочные отели не смогут продавать номера дешевле 50 долларов в сутки с человека, четырехзвездочные — ниже 40, трехзвездочные — 30-ти.
Будут регулироваться цены на проживание и в объектах категорий 2 звезды и ниже: минимальный порог составит 20 и 10 долларов соответственно.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 11:33Туризм
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристытурпотокЕгипетЦеныОтелиГостиницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала