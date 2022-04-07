https://ria.ru/20220407/egipet-1782312597.html
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне - РИА Новости, 07.04.2022
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне
Власти Египта отложили введение новых минимальных цен в отелях и гостиницах на полгода, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:32
2022-04-07T15:32
2022-04-07T15:32
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Египта отложили введение новых минимальных цен в отелях и гостиницах на полгода, сообщает АТОР.Повышение стоимости проживания планировалось с 1 мая, однако из-за снижения въездного турпотока правительство решило перенести сроки.По новым правилам, которые вступят в силу в ноябре, пятизвездочные отели не смогут продавать номера дешевле 50 долларов в сутки с человека, четырехзвездочные — ниже 40, трехзвездочные — 30-ти.Будут регулироваться цены на проживание и в объектах категорий 2 звезды и ниже: минимальный порог составит 20 и 10 долларов соответственно.
https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турпоток, египет, цены, отели, гостиницы
Цены на отели в Египте пока останутся на прежнем уровне
Египет отложил повышение минимальных цен в отелях на полгода