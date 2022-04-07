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Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине
Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине
Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности Вооруженных сил России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:38
2022-04-07T07:23
россия
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности Вооруженных сил России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении украинских военных объектов, время реакции достигает всего нескольких минут, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам источника, типовой пример применения разведывательно-огневого контура – поражение позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. "Например, группа БПЛА засекает позицию РСЗО Украины, эти данные по автоматическим системам связи поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и назначает артиллерийскую батарею ВС РФ для уничтожения позиций украинских войск, затем батарея ведет огонь, а дрон фиксирует поражение и корректирует огонь", - рассказал собеседник.Скорость прохождения команд внутри контура соответствует режиму времени близкому к реальному, отметил источник. "В среднем промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением составляет от трех минут—пяти минут", - уточнил он.Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/oniks-1782026951.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, в мире
03:38 07.04.2022 (обновлено: 07:23 07.04.2022)
 
Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине

Вооруженные силы России подтвердили свои сетецентрические возможности на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вооруженные силы России
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности Вооруженных сил России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении украинских военных объектов, время реакции достигает всего нескольких минут, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры ВС РФ показали высокую эффективность по поражению украинских военных объектов. Речь идет о контурах "пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – артиллерия", а также "пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – авиация/ракетные комплексы", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, типовой пример применения разведывательно-огневого контура – поражение позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. "Например, группа БПЛА засекает позицию РСЗО Украины, эти данные по автоматическим системам связи поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и назначает артиллерийскую батарею ВС РФ для уничтожения позиций украинских войск, затем батарея ведет огонь, а дрон фиксирует поражение и корректирует огонь", - рассказал собеседник.
Скорость прохождения команд внутри контура соответствует режиму времени близкому к реальному, отметил источник. "В среднем промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением составляет от трех минут—пяти минут", - уточнил он.
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Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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