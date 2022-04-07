https://ria.ru/20220407/dvorets-1782380550.html

Прокуратура установила причину появления трещин на Ханском дворце в Крыму

Прокуратура установила причину появления трещин на Ханском дворце в Крыму - РИА Новости, 07.04.2022

Прокуратура установила причину появления трещин на Ханском дворце в Крыму

Трещины на стене одного из зданий Ханского дворца в Бахчисарае появились в результате нарушений, допущенных подрядчиком при реставрационных работах на объекте в РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:00

2022-04-07T19:00

2022-04-07T19:00

религия

происшествия

руслан бальбек

бахчисарай (крым)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Трещины на стене одного из зданий Ханского дворца в Бахчисарае появились в результате нарушений, допущенных подрядчиком при реставрационных работах на объекте в феврале, соответствующий документ с результатами проверки надзорного ведомства есть в распоряжении РИА Новости.Проверка была проведена после обращения в прокуратуру крымского политического эксперта Руслана Бальбека.Как установила проверка, подрядчик, проводя работы по устройству канализации, в нарушение требований законодательства и проектной документации раскопал траншею и выбрал грунт под фундаментом здания ниже глубины его залегания. Это привело к образованию трещин и смещению наружной стены объекта, а также к расслоению камня опорной части ограждения набережной. Заказчик же, как подчеркивается в документе, был обязан осуществлять технический надзор за работами."По данному факту прокуратурой Бахчисарайского района… направлены постановления об уголовном преследовании должностных лиц (подрядчика работ - ред.) ООО "НСТ" и (заказчика работ – ред.) ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ) и ст. 293 УК РФ (Халатность)", - говорится в документе. Для устранения нарушений прокуратура внесла представление министерству культуры Крыма.Бальбек рассказал РИА Новости, что к ответственности до сих пор никто не привлечен. "Установлено, что после обрушения стены министерство культуры не приняло меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности. Также не привлечены к ответственности должностные лица заказчика", - отметил Бальбек.В феврале в одном из зданий Ханского дворца в Бахчисарае появилась трещина, она образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента. В крымском муфтияте сообщали, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма.Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения XVI века. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Во дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.

https://ria.ru/20220219/svyatyni-1773639337.html

https://ria.ru/20220217/dvorets-1773343741.html

бахчисарай (крым)

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, руслан бальбек, бахчисарай (крым)