https://ria.ru/20220407/donetskiy-1782208306.html

ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий

ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий - РИА Новости, 07.04.2022

ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий

Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:40

2022-04-07T06:40

2022-04-07T09:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.В представительстве добавили, что за семь недель — с 17 февраля по 7 апреля — украинские подразделения 801 раз обстреляли территорию республики с применением тяжелого вооружения, выпустив 8130 снарядов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган". В результате агрессии погибли 12 мирных жителей ЛНР.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ranenye-1782196307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина