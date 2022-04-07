Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/donetskiy-1782208306.html
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий - РИА Новости, 07.04.2022
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий
Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:40
2022-04-07T09:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.В представительстве добавили, что за семь недель — с 17 февраля по 7 апреля — украинские подразделения 801 раз обстреляли территорию республики с применением тяжелого вооружения, выпустив 8130 снарядов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган". В результате агрессии погибли 12 мирных жителей ЛНР.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ranenye-1782196307.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина
06:40 07.04.2022 (обновлено: 09:06 07.04.2022)
 
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий

ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по населенному пункту Донецкий в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:20 с направления н. п. Горское по н. п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)", — говорится в публикации.

В представительстве добавили, что за семь недель — с 17 февраля по 7 апреля — украинские подразделения 801 раз обстреляли территорию республики с применением тяжелого вооружения, выпустив 8130 снарядов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган". В результате агрессии погибли 12 мирных жителей ЛНР.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Разрушенное здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 23:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала