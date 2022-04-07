06:40 07.04.2022 (обновлено: 09:06 07.04.2022)
ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий
ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по населенному пункту Донецкий в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:20 с направления н. п. Горское по н. п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)", — говорится в публикации.
В представительстве добавили, что за семь недель — с 17 февраля по 7 апреля — украинские подразделения 801 раз обстреляли территорию республики с применением тяжелого вооружения, выпустив 8130 снарядов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган". В результате агрессии погибли 12 мирных жителей ЛНР.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.